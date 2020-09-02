إعلام: كوشنر في طريقه لإقناع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أن كوشنر يحاول إقناع المزيد من الدول العربية الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، مثل دولة الإمارات، خاصة وأنه يقوم بزيارات مكوكية في منطقة الخليج، حاليا.
وذكرت الصحيفة أنه بعد زيارته للإمارات، زار كوشنر السعودية، أمس الثلاثاء، والتقى بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه آفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسبل التطبيع في المنطقة، ومن المتوقع أن يزور البحرين، وعمان، وقطر، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت أن كوشنر قد أعرب عن ثقته بأن دولا عربية أخرى، ستسير على خطى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون أن يكشف عن هويتها.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر استقبل كوشنر بقصر البحر في الدوحة، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
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