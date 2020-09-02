شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تحدد ضوابط تأجير السيارات وحقوق المستأجرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على أنه لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب التوقيع من المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمرٍ خلاف عقد التأجير.

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وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا يحق لمكاتب تأجير السيارات طلب توقيع المستأجرين على أي أوراق أو سندات لأمر خلاف عقد التأجير والحالة الفنية للسيارة لإتمام عملية التأجير”.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان: “أن اشتراط أي مستندات عدا ذلك يعد مخالفة، وللإبلاغ اتصل على 938”.