شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يصدر مجلة شهرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية مجلة شهرية إلكترونية رياضية من المقرر أن تصدر في الأول من كل شهر باللغتين العربية والإنجليزية، وتم بث المجلة على مختلف الحسابات الرسمية على شبكة الإنترنت الخاصة بالنادي. وهي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في رياضة الدراجات الهوائية التي تصدر لعشاق ومحبي رياضة الدراجات بشكل عام.
واحتوى العدد الأول من المجلة التي تم تصميمها بشكل مميز وعصري على كافة أخبار النادي ودراجيه بصفة خاصة، كما تضمن تغطية العديد من الفعاليات والسباقات التي نظمها النادي خلال الفترة الأخيرة، وتناول الجدول الزمني لسباقات اتحاد الإمارات للدراجات خلال الشهرين المقبلين.
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