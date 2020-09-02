تعاون مشترك بين «الشارقة الرياضي» ودائرة شؤون البلديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون المشترك مع دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إطار خطة التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة الباسمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالتكليف مع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي يوم الاثنين بمقر الدائرة بحضور سعيد علي العاجل الخبير الرياضي بالمجلس.

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي: اللقاء مع مجلس الشارقة الرياضي جاء مثمراً لفتح آفاق التعاون لدورهم الكبير في نشر الرياضة بالإمارة الباسمة، وترحب الدائرة بالمشاركة في مختلف المبادرات والأنشطة التي ينظمها المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجالس البلدية المختلفة، تتطلع الدائرة إلى توسيع العلاقة بمختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وتحرص الدائرة على توطيد علاقاتها مع مختلف قطاعات المجتمع ومنها مجلس الشارقة الرياضي بما يحقق مصلحة وأهداف الدائرة والمجلس معاً.

وبدوره، ثمن عيسى هلال الحزامي هذا اللقاء مع دائرة شؤون البلديات والزارعة والثروة الحيوانية والذي يأتي ضمن حرص المجلس على التواصل وفتح باب التعاون وتوسيع دائرة العلاقات المختلفة مع مختلف الجهات.

وقال: تلعب البلديات ومجالسها دوراً مجتمعياً كبيراً ويمكن الاستفادة منها في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المجلس للإسهام في إنجاحها وتحقيق الأهداف المنشودة وتنظيم فعاليات مميزة بمشاركة مختلف فئات المجتمع. ويعتبر هذا اللقاء بداية لمزيد من اللقاءات والتعاون بما يمكن المجلس من تحقيق الأهداف والتطلعات على المستوى المجتمعي والرياضي.