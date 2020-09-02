«الصحة العراقية» ترفض عودة الأندية للتدريبات الجماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعرضت إدارات الأندية الرياضية العراقية الى ما يشبه الصدمة بعد أن رفضت وزارة الصحة طلب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السماح لفرقها الكروية التي تلعب في الدوري الممتاز بالعودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت إدارات الأندية ومدربوها ولاعبوها يعولون كثيراً على طلب اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بعودة التدريبات الجماعية لفرقها الكروية حتى تبدأ عملية الاعداد لمنافسات الموسم الجديد الذي من المتوقع أن ينطلق في سبتمبر الجاري كما كان محدداً له سابقاً، لكن هذا الرفض سيؤدي بكل تأكيد الى تأجيل انطلاقة منافسات الدوري الى إشعار آخر.

ويأتي تحفظ إدارات الاندية على هذا القرار، لأنها تتكبد بشكل يومي خسائر مالية كبيرة بسبب إبرامها عقوداً مالية مع الطواقم التدريبية والطبية واللاعبين، فضلاً عن تحملها مسؤولية سكن بعض اللاعبين غير العراقيين، أو اللاعبين المحليين الذين ينتمون لمحافظات أخرى غير المحافظة التي يلعب فيها الفريق الذي يمثلونه.