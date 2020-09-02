جلسة رئيس الزمالك تمهد لتجديد ساسي وأوباما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما لاعبي الفريق، من أجل الحديث معهما حول تجديد عقودهما وطالب الثنائي بالتركيز في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدوري التي ستقام غداً الخميس، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري، وشهدت الجلسة حديث رئيس الزمالك مع الثنائي حول تحديد متطلباتهما من الناحية المالية للحديث فيها خلال الفترة المقبل لتجديد عقودهما بشكل رسمي حيث تنتهي عقود الثنائي بنهاية الموسم المقبل.