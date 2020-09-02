اتحاد الكرة المصري يقرر التأمين على اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، ملف التأمين على لاعبي الدوري الممتاز بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي مؤخراً.

وفتح اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الراغبة في التعاقد مع الاتحاد للبدء في مشروع التأمين على اللاعبين بعد إجراء مناقصة واختيار العرض الأفضل للبدء في هذا المشروع في أقرب وقت.

وقرر الاتحاد أن يتم وضع شروط على الشركة بالتأمين على اللاعبين في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، خاصة أنه في السنوات الماضية كان يتم وضع بند التأمين ضمن اشتراطات الموسم دون تحديد، ما يجعل العائد قليلاً للاعبين حال تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.