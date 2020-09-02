شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يقرر التأمين على اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، ملف التأمين على لاعبي الدوري الممتاز بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي مؤخراً.
وفتح اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الراغبة في التعاقد مع الاتحاد للبدء في مشروع التأمين على اللاعبين بعد إجراء مناقصة واختيار العرض الأفضل للبدء في هذا المشروع في أقرب وقت.
وقرر الاتحاد أن يتم وضع شروط على الشركة بالتأمين على اللاعبين في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، خاصة أنه في السنوات الماضية كان يتم وضع بند التأمين ضمن اشتراطات الموسم دون تحديد، ما يجعل العائد قليلاً للاعبين حال تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة المصري يقرر التأمين على اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.