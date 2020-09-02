مطر الطاير يتسلم شهادة الريادة الرئيسة في الابتكار من معهد أمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسلم مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، شهادة (الريادة الرئيسة في الابتكار)، الممنوحة للهيئة من قبل المعهد العالمي لإدارة الابتكار في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في منظومة الابتكار.

وتعد الهيئة أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط، وأول مؤسسة نقل على مستوى العالم تنال هذه الشهادة.

وعبر الطاير خلال إهدائه الشهادة من فريق العمل في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد النجاحات التي حققتها الهيئة في وضع الحلول الابتكارية التي تتعلق بالإبداع والتطوير في تقديم الخدمات، وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار.

وأكد حرص الهيئة على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في جعل الابتكار نهجاً مؤسسياً للتخطيط لبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على (مأسسة) الابتكار، عبر إنشاء لجنة دائمة للابتكار مهمتها تطوير الخطط والبرامج والمبادرات، للمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.