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وامتنعت "دانة" عن التعليق بشأن خطط البيع بينما لم تستجب شركة "آي بي آر إنرجي" على الفور على طلب للتعليق.
لكن بحسب "رويترز" قالت "دانة"، إنها ستستخدم حصيلة البيع لسداد 309 ملايين دولار من السندات الإسلامية "الصكوك" المستحقة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
أعلنت الشركة الشهر الماضي تسجيل، خسارة بنحو 19 مليون دولار في النصف الأول من العام، بعد تكبدها تكاليف قيمتها 37 مليون دولار تتعلق بأصول النفط والغاز في مصر التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وسط جائحة كورونا.
وقالت إنها تمتلك 366 مليون دولار نقدًا وما في حكمها بنهاية يونيو/ حزيران، وبعد إعادة شراء صكوك بقيمة 70.7 مليون دولار بعد 30 يونيو/ حزيران، أصبح لديها ما يقرب من 295 مليون دولار.
في يوليو/ تموز، طلبت الشركة من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن ممتلكاتهم، وهي خطوة يخشى بعض المستثمرين أنها تهدف إلى إعادة هيكلة الديون.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة "دانة غاز" الإماراتية تعرض أصولها في مصر للبيع بعد غرقها في الديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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