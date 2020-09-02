هل تحتاج أمريكا إلى إذن من إسرائيل لبيع أسلحة إلى الإمارات؟

ونقل الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس أنه يجب السعي من أجل السلام والأمن، وبانه، بشكل شخصي، شارك في هذا الأمر لأكثر من 15 عاما، لتعزيز هذا السلام مع تلبية جميع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وحول حديثه عن اتفاقية بيع السلاح للإمارات، قال غانتس: "إن الأمريكيين لا يحتاجون إلى إذن من إسرائيل لبيع أي شيء في أي مكان".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لا يقبل باتفاق إنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين إسرائيل وحماس، قائلا: "لن أقبل بهذا المنطق الذي يقول إن مواطني دولة إسرائيل سيدفعون الثمن كلما أرادت حماس تحقيق بعض الإنجازات. أعرف ماذا يحدث داخل قطاع غزة، أستطيع أن أقول لكم إننا سنواصل الدفاع بقدر ما هو ضروري".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يتضمن حصول الأخيرة على مقاتلات إف-35 الأمريكية.
وقال، في مؤتمر صحفي أول أمس الاثنين: "صفقة طائرات أف-35 ليست جزءا من اتفاق التطبيع مع الإمارات"، مضيفا أن "مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بشكل كامل بتفوق إسرائيل النوعي والعسكري في المنطقة".
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