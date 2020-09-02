جدل واسع في مصر... هل بدأت "الإنتاج الحربي" تصنيع هذه السيارات الكهربائية

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربي المصرية حقيقة تلك الصورة، إذ نفت أن تكون قد صنعت هذه السيارات، مشيرة إلى أنها مجرد نماذج أرسلتها شركة "جيلي" الصينية لاختبارها.

يشار إلى أن المنشور الذي أثار هذا الجدل يضم مجموعة صور لسيارات جيلي الصينية خضراء اللون الجديدة، وجاء في النص المرافق لها أنها من "تصنيع وزارة الإنتاج الحربي، وسيتم تعميمها للعمل كسيارات أجرة في القاهرة والإسكندرية كبداية ومع زيادة الإنتاج فى كل محافظات الجمهورية".

وادعى المنشور أن "وزارة الإنتاج الحربي فى يوم 6 سبتمبر 2019 وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة جيلي الصينية، لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكي، والأجرة) وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر".

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اللافت أنه بدأ تداول هذا المنشور في 31 آب/أغسطس 2020 وحظي بانتشار واسع، حيث حصد في أقل من 24 ساعة أكثر من 4 آلاف مشاركة من صفحة فيسبوك وحدها.

إلا أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية قطعت الشك باليقين، مؤكدة أن الخبر بصيغته هذه غير صحيح مشيرة إلى أن شركة جيلي الصينية "أرسلت هذه النماذج لاختبارها" وأنها واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها... لتصنيع هذه السيارات في مصر" مؤكدة "أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية".