مصر... الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة (30%) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول، محذرة من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وفقا لموقع "بوابة الأخبار".
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وتتوقع الهيئة أن تكون درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري 34 للعظمى، و24 للصغرى، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ75% على القاهرة 80% للوجه البحري.
وفي السواحل الغربية والشرقية 31 درجة للعظمى و 24 للصغرى، تصل متوسط الرطوبة لنسبة 90% علي السواحل الشمالية الغربية، و70% على السواحل الشرقية ووسط سيناء.
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