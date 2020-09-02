ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية، عن مصدر، قوله إنه تم عرض المتهم على الطب الشرعي، نفاذًا لأمر جهات التحقيق بعرضه وآخرين على المعمل الكيماوي، من أجل سحب عينات لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
وقررت النيابة العامة المصرية، يوم الاثنين الماضي، حبس المتهمين أحمد الجنزوري، ونازلي مصطفى كريم -ابنة نهى العمروسي- أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفيرمونت".
يأتي ذلك بعدما كشفت التحريات الأولية تفاصيلا جديدة حول الواقعة التي تعود إلى اغتصاب إحدى الفتيات جماعيا من قبل عدد من الشباب، والتي حولت مسار القضية.
وأشارت إلى أن الحقائق كانت مخالفة لما تم الترويج إليه، حيث كشفت التحقيقات عن تورط أكبر شبكة للشذوذ في القضية، ويقف وراء إخراجها بهذا الشكل الإعلامي، ابنة الفنانة ومحامي شهير.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات قضية "فيرمونت"... الطب الشرعي يفحص "جنزوري" وآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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