الصحة السعودية: مادامت الجائحة مستمرة فإجراءات الوقاية قائمة

ذكر ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

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وتابع: "على المصاب بكورونا ألا يفرط بالقلق وأن يحرص على الخدمات الصحية، كما جدد التأكيد على التعامل مع الجائحة بتوازن دون إفراط في التوتر أو الإهمال".

وأوضح: "قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، لذلك يوصي دائما بالحذر"، مضيفا: "ما دامت الجائحة مستمرة فإجراءات الوقاية مثل لبس الكمامة وغيرها مستمرة".

ولفت متحدث الصحة السعودية إلى أن الإجراءات التي تمت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، مشيرا إلى أن الرصد والمتابعة الدائمة ساهما في انحسار وتراجع الوباء.

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ولفت متحدث الصحة السعودية إلى أن عدد الفحوص المخبرية تجاوزت 5 ملايين و100 ألف فحص.

وتجاوز إجمالي المصابين بكورونا في المملكة 302 ألف حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3506، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 25 مليون نسمة، بينما تسجل الولايات المتحدة أكبر عدد للمصابين عالميا، لكنها تأتي في المركز العاشر بناء على عدد المصابين إلى عدد السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى، وذلك وفقا لإحصاء رويترز.