الكاظمي: زيارة ماكرون إلى بغداد بداية لشراكة عراقية فرنسية

بغداد- سبوتنيك وذكر الكاظمي، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، "هذه الزيارة تأتي أهميتها كونها تتم في ظروف حساسة نظرا للمصاعب التي يعاني منها العالم بسبب كورونا وانهيار أسعار النفط".

© REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وتابع "موقع العراق قد يكون عنصرا فعالا في تلاقي الأطراف بدلا من أن يكون ساحة للصراع".

وتابع "العراق لا يريد المواجهة مع أحد والعراق سيعمل بكل قوة على دعم استقرار المنطقة، السيادة العراقية خط أحمر ونحن نعمل على ترسيخ مفهوم السيادة".

وأضاف "قد يكون لأوروبا وفرنسا دور في استعادة الاستقرار للمنطقة".