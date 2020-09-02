شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: أعلم كل الخيانات التى قام بها البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيس سعيد الرئيس التونسى: لن أتراجع عن ما عاهدت الشعب عليه، متابعا: أعلم الصفقات التي قامت بها بعض القوى السياسية في جنح الظلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس التونسي: أعلم كل الخيانات التي قام بها البعض، لافتا إلى أن الشعب التونسي سيلقن الأطراف التي باعت وطنها درسا.

وتابع قيس سعيد،: سنواجه كل من يتحايل على الدستور.