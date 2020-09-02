شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يهاجم أطرافا سياسية تونسية ويتهمها بالكذب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن قيس سعيد الرئيس التونسي هجوما على "أطراف سياسية" واتهمها بالكذب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال الرئيس التونسي، إن هناك أطرافا سياسية لا تستحق الاحترام.
وفى وقت سابق وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشى وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
وعقد البرلمان التونسى، اليوم جلسة للتصويت على حكومة المشيشى، حيث أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.
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