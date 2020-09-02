شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى تحدث مع ماكرون حول مشروع نووى فى المستقل لتوليد الكهرباء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الأربعاء إنه بحث مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التعاون فى مجال الطاقة والعمل معا على مشروع نووى يمكنه التغلب على النقص المزمن فى الكهرباء بالعراق.

وأضاف في مؤتمر صحفى ببغداد أنه تحدث مع ماكرون بخصوص مشروع مستقبلى لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء ومشروعات سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستوفر وظائف وتعالج النقص فى الكهرباء.

وقال ماكرون إنهما بحثا أيضا التعاون العسكري في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والدعم الفرنسي لمشروع مترو في بغداد.

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وذكر أن أي تعاون عسكري مع العراق يجب أن يحترم سيادته مضيفا أن فرنسا تساند جهود الكاظمي لتعزيز السيادة العراقية وكذلك "توفيق أوضاع" كافة القوى المسلحة في إشارة إلى فصائل شيعية مسلحة يدعم معظمها إيران.