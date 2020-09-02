ماكرون يؤكد مساندة فرنسا لجهود رئيس وزراء العراق لصيانة السيادة العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، إنه بحث التعاون في مجال الطاقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث مشروع محطة نووية لمعالجة نقص الكهرباء تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية.
وقال ماكرون إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي مشروع مترو لبغداد، كما تم التباحث حول تقوية العلاقات العسكرية مع العراق في مواجهة تنظيم داعش
وأكد ماكرون أن التعاون الدفاعي ينبغي أن يحترم سيادة العراق، مضيفا أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي "تطبيع" جميع أفرع القوات المسلحة. موضحا أن فرنسا تساند جهود رئيس وزراء العراق لصيانة السيادة العراقية.
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