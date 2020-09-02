شكرا لقرائتكم خبر عن مطاعم ومقاهى البحرين تفتح أبوابها غدًا وسط إجراءات احترازية لتفادى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الأيام البحرينية، من المزمع أن تفتح المطاعم والمقاهي أبوابها للزبائن غدًا الخميس، وذلك لتقديم الخدمات في المساحات الخارجية من المطعم فقط من تلك المطاعم «في الهواء الطلق»، وذلك وفق قرار اللجنة التنسيقية.

وينص القرار على إغلاق فوري لأي مطعم أو مقهى لا يلتزم بتطبيق الاشتراطات والالتزامات الطبيّة المقرّرة من وزيرة الصحّة.

ولا يسمح القرار للمطاعم بتقديم أي خدمات داخلية، كما يلزم بإيجاد مسافة مترين بين حافة كل طاولة والأخرى في جميع الاتجاهات الأربعة، مع السماح باستخدام 50% فقط من سعة الطاولة، وبحد أقصى 5 عملاء على الطاولة الواحدة.

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وبحسب القرار، يجب أن تلتزم جميع المطاعم والمقاهي باقتصار تقديم الأطعمة والمشروبات للعملاء على طاولاتهم، ومنع تقديم «البوفيه».

كما نص القرار على أن «يجب على جميع العملاء ارتداء الكمامات أثناء الدخول وأثناء الخروج من وإلى المطعم أو المقهى، ولا يسمح بدخول من لا يلتزمون بهذا الشرط».

ويجب على المطاعم والمقاهي تسجيل معلومات الاتصال وتاريخ ووقت الزيارة للعملاء الذين تتم تقديم الخدمات إليهم في المطعم أو المقهى.