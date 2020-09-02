شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3.956 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 861 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 317.486 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 996 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 292.510 شخصا.