شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تونسى سابق يكشف تقديم شكاوى للتحقيق فى مصادر تمويل حركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير التونسى المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو في حكومة الفخفاخ المستقيلة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه من المضحك أن يعتقد الشعب التونسي أن الاطاحة بحكومة الياس الفخفاخ كانت بسبب ملفات الفساد التي لاحقت الفخفاخ.

وأضاف محمد عبو، ان حركة النهضة التي تدّعي نجاحها في الإطاحة بحكومة تضارب المصالح لالياس الفخفاخ هي حركة تعيش بأموال كلها غير قانونية وغير شرعية وسبق وأنه تمّ تقديم شكاوى في الغرض للتحقيق في مصادر تمويل الحركة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، استعرض أهم معالم برنامج حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومة المشيشى الثقة أمس الثلاثاء، حيث أكد رئيس الحكومة المكلف، أن برنامج الحكومة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مشددا على أن الحكومة الجديدة تسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس.