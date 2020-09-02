"حماس" تنفي علاقتها بأموال وممتلكات صادرتها إسرائيل

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

نفت، حركة حماس، الأربعاء، علاقتها، بأشخاص أو جهات، تدعي إسرائيل أنها قامت بمصادرة أموال وممتلكات، خاصة بهم.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح لوكالة الخليج 365 "أكاذيب الاحتلال بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام".

وأضاف قاسم "الاحتلال (الإسرائيلي) كعادته يستخدم الأكاذيب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني".

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وتابع "عجز الاحتلال على مواجهة شعبنا ومقاومته، جعله يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب وفبركات".

والأربعاء، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 4 أوامر، بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص، تتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح حركة "حماس".

وقال الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية السابعة، (تابعة للمستوطنين بالضفة الغربية)، إن قرارات غانتس شملت مصادرة 900 ألف دولار كانت وردت لشركة صرافة في قطاع غزة.

وأضافت إن بقية القرارات تشمل مصادرة ممتلكات وأموال تابعة لشخصين يعملان في مؤسسة خيرية في بريطانيا، ومصادرة أموال فلسطيني، يعمل مديرا لمؤسسة فلسطينية حقوقية في لبنان، بداعي عملهم لصالح حركة حماس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.