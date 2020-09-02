وفيات كورونا..27 في السعودية و3 بالإمارات

الخليج 365
أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 27 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 3 وفيات بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 27 وفاة و861 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 996 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة بلغ 317.531؛ منها 3.956 وفاة، و292.510 حالة تعاف.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و735 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 538 مريضا منه.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الإمارات ارتفع إلى 71.540؛ منها 387 وفاة، و62.029 حالة تعاف.
وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و960 ألفا، توفي منهم أكثر من 862 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و244 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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