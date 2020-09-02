أمين عام حزب تونسي بارز يستقيل من منصبه

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



أعلن محمد عبو أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، الأربعاء، استقالته من منصبه.



وكان عبو يشغل أيضا منصب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الحكومة التونسية السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ.



وقال عبو، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس: " أعلن اليوم استقالتي من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، مع بقائي منخرطا في عضوية المجلس الوطني للحزب".



وعن أسباب الاستقالة أوضح عبو قائلا: "لم يعد لدي رغبة في أي مسؤولية سياسية، أو انتخابات".



وقال: "أتمنى أن لا تحتاجني بلادي يوما ما، ونأمل أن يتم إصلاح كل الأوضاع في البلاد".



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وجاءت استقالة عبو بعد ساعات من منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بحصولها على موافقة 134 نائبا، واعتراض 67 ودون تحفّظ.



وكان حزب "التيار الديمقراطي" المنضوي ضمن "الكتلة الديمقراطية" التي تضم أيضا حركة "الشعب" (38 مقعدا)، من الرافضين لحكومة المشيشي.



ومحمد عبو هو أحد مؤسسي حزب التيار الديمقراطي في مايو/ أيار 2013.



وانتخب أمينا عاما لحزب "التيار الديمقراطي" في أول مؤتمر له في مارس/ آذار 2016 خلفا لغازي الشواشي، وأعيد انتخابه لذات المنصب في المؤتمر الثاني في أبريل/ نيسان 2019.



وعمل عبو ضد نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2010)، رفقة زوجته المحامية والنائبة عن "التيار الديمقراطي" سامية عبو.



يذكر أن عبو الذي ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة (عام 2019)، كان أيضا قياديا وأمينا عاما لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، قبل الانشقاق عنه.

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