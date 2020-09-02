إسرائيل تقرر عدم الافراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-
صادقت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، على عدم إعادة جثامين شهداء فلسطينيين، قُتلوا خلال تنفيذ أو "محاولة تنفيذ"، هجمات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق على طلب وزير الدفاع بيني غانتس، بعدم إعادة جثامين، "حتى لو لم يكونوا منتمين لحركة حماس".
وأضافت نقلا عن غانتس "إن عدم إعادة الجثامين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالطبع إعادة الأولاد إلى الوطن"، في إشارة إلى احتجاز حركة حماس بقطاع غزة، 4 إسرائيليين بينهم جنديان، منذ عام 2014.
وتحتجز إسرائيل جثامين عشرات الفلسطينيين، وترفض إعادتها لذويهم، بزعم أنهم قُتلوا خلال تنفيذ أو "محاولة تنفيذ"، هجمات، في ثلاجات ومقابر خاصة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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