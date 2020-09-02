إسرائيل تقرر مصادرة أموال وممتلكات فلسطينية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-



وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأربعاء، 4 أوامر، بمصادرة أموال وممتلكات تعود لمؤسسات وأشخاص، تتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "وقّع وزير الدفاع غانتس، أربعة أوامر مصادرة لأموال وممتلكات (حركة) حماس".

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، كما لم توضح آلية مصادرة هذه الأموال، خاصة أن بعضهم يُقيم خارج الأراضي الفلسطينية.

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من جهته، قال الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية السابعة، (تابعة للمستوطنين بالضفة الغربية)، إن قرارات غانتس شملت مصادرة 900 ألف دولار كانت وردت لشركة صرافة في قطاع غزة.

وأضافت إن قرارا آخرَ، يشمل مصادرة ممتلكات وأموال تابعة لشخصين يعملان في مؤسسة خيرية في بريطانيا، بداعي العضوية في حركة "حماس".

وتابعت إن غانتس وقّع أمرا بمصادرة أموال فلسطيني، يعمل مدير لمؤسسة فلسطينية حقوقية في لبنان، بداعي عملها لصالح حركة حماس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.