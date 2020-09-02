هنية من لبنان: نرفض التوطين ومخيماتنا عنوان استقرار

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأربعاء، رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثاني بعين التينة في بيروت، بثته فضائية "الميادين" اللبنانية الخاصة.

وقال هنية: "نرفض التوطين، والمخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانا على الاستقرار والأمن والتفاهم، ولا يمكن أن تتدخل في الشأن اللبناني بل تكون جسورا تمتد إلى جميع اللبنانيين".

وأوضح: "شعبنا الذي يعيش في لبنان هو ضيف عليه ويرفض أي شكل من أشكال التوطين".

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وجدد هنية التأكيد على موقف حركة "حماس" الرافض لتطبيع الإمارات مع إسرائيل، قائلا: "لحظة مؤسفة ومؤلمة وموجعة لكل فلسطيني ولكل حر من شعوبنا العربية عندما رأينا طائرة صهيونية في الإمارات. إسرائيل عدو ويجب أن يكون ذلك واضحا للجميع".

والإثنين، هبطت أول طائرة إسرائيلية علنيا، في مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب نحو 3 أسابيع على إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك، عقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين بارزين.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع؛ حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويزورهنية حاليا لبنان، على رأس وفد من حركة "حماس" الفلسطينية، لحضور اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والمقرر انعقاده الخميس بالتزامن في رام الله وبيروت، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.

ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.