الرئاسة الفلسطينية: اجتماع الفصائل يهدف لإسقاط مخطط الضم

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قالت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، إن اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، المنوي عقده الخميس، يهدف لإسقاط مخطط "الضم" الإسرائيلي.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الاجتماع "بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن فلسطين بشعبها ومقدساتها، أكبر من كل المؤامرات".

وأضاف "الاجتماع سيرسل رسالة قوية وواضحة للجميع، بالحفاظ على الأسس التي تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، والتمسك بمبادرة السلام العربية لإسقاط التطبيع المجاني"، في إشارة إلى اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

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وأشار إلى أن "تناغم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، هو الذي سيؤدي لإسقاط كل الخطط التي تطال الأرض والمقدسات، ولن يمر أي اتفاق دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية".

وقال أبو ردينة، إن "الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يمر فقط عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني".

ومن المقرر، انعقاد اجتماع على مستوى الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، غدا الخميس في رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمناقشة سبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلي.

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