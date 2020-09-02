شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: الإطاحة بـ3 مقيمين مصريين امتهنوا سرقة «بطاريات» أبراج الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال.

وأوضح النقيب النصار، أنه تم استعادة المسروقات، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.