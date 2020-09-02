شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: الإطاحة بـ3 مقيمين مصريين امتهنوا سرقة «بطاريات» أبراج الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، تورطوا بسرقة (14) بطارية ومولد كهربائي تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ ( 200 ) ألف ريال.
وأوضح النقيب النصار، أنه تم استعادة المسروقات، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة حائل: الإطاحة بـ3 مقيمين مصريين امتهنوا سرقة «بطاريات» أبراج الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.