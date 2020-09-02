شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوجه نصيحة مهمة للمصابين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي نصيحة مهمة للمصاب بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم: إنه على المصاب بكورونا ألا يفرط بالقلق وأن يحرص على الخدمات الصحية، كما جدد التأكيد على التعامل مع الجائحة بتوازن دون إفراط في التوتر أو الإهمال.

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وأشار إلى أنه قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، لذلك يوصي دائما بالحذر، مشيراً إلى أنه ما دامت الجائحة مستمرة فإجراءات الوقاية كلبس الكمام وغيرها مستمر.

ولفت إلى أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وأشار العبدالعالي، إلى أن عدد الفحوص المخبرية تجاوزت 5 ملايين و100 ألف فحص.