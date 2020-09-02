أمير قطر يستقبل كوشنر ويؤكد موقف بلاده الداعي لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر استقبل كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بقصر البحر في الدوحة، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وذكرت الوكالة "سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، في مكتبه بقصر البحر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط".

​وتابعت "سمو أمير البلاد المفدى يؤكد، خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".