الرئيس اليمني يعود إلى السعودية بعد رحلة علاج

وذكر بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وصل صباح اليوم الى العاصمة السعودية الرياض، قادما من مدينة كليفلاند الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن الرئيس هادي عاد للسعودية "بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة".

ويتخذ الرئيس هادي من الرياض مقرا مؤقتا لممارسة مهامه منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأعلن الرئيس هادي، في آذار/ مارس 2015، مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم فيها.