السعودية... الإعدام والسجن في حق متهمين بهجوم الدالوة في الأحساء

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن المحكمة قضت بالإعدام على 7 من المتهمين الـ12 في الهجوم، الذي شهدته قرية الدالوة في الأحساء.

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وأضافت أن المحكمة قضت بالسجن مدة 25 عاما على 3 متهمين آخرين ومنعهم من السفر، بجانب تحديد موعد لاحق لمحاكمة 2 من المتهمين.

وتسبب الهجوم الذي نفذته الخلية المسلحة، بمقتل رجل استولى المهاجمون على سيارته بادئ الأمر، قبل أن يهاجموا بأسلحة رشاشة "حسينية المصطفى" في القرية التي كانت تشهد إحياء ذكرى عاشوراء الدينية، في حين قتل بالهجوم، 7 أشخاص وأصيب 13 آخرون في استهداف نادر للشيعة في البلاد.

ونجحت وزارة الداخلية في القبض على المتهمين بالهجوم، بالتزامن مع توقيف وقتل متهمين ومتورطين آخرين بعدة هجمات مسلحة استهدفت رجال الأمن والمدنيين في البلاد.