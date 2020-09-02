السيسي لنتنياهو: ندعم أي خطوات لإحلال السلام مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية".

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وأكد السيسي دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه".

وأشار الرئيس المصري إلى "أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية".

وشدد السيسي على "ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة".

وأوضح أنه يجب "إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع بإتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".