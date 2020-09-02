وبحسب بيان الرئاسة المصرية، "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية".
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وأشار الرئيس المصري إلى "أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، وخاصة الامتناع عن ضم أراض فلسطينية".
وشدد السيسي على "ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة".
وأوضح أنه يجب "إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع بإتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لنتنياهو: ندعم أي خطوات لإحلال السلام مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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