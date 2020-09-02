ماذا فعلت فيضانات النيل بالسودانيين... فيديو

وتجاوز عدد المنازل المنهارة كليا أو جزئيا خمسة آلاف منزل، في نحو 60 منطقة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأكد والي السودان، أن "الارتفاع غير المسبوق لمناسيب مياه النيل تسبب في فقدان عدد من الأرواح بجانب تضرر المناطق القريبة من النيل بنسب متفاوتة بالسودان"،

وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، قال إن مناسيب نهر النيل حققت أرقاما قياسية لم تحدث منذ عام 1912، بينما دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضررين، متعهدا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وتظهر البيانات أن فيضان نهر النيل أدى لتضرر 149 مرفقا رسميا، و318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5 آلاف و379 ماشية، كما تؤكد أن ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان أبرز المناطق المتضررة من فيضانات النيل.