مصر... توصيل الغاز إلى 18 مليون وحدة سكنية خلال 48 شهرا

وأعلن مركز "المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، عبر "فيسبوك"، أن مصر وصلت الغاز الطبيعي لـ6 ملايين وحدة سكنية فقط على مدار 25 عاما حتى عام 2014، ومنذ هذا العام حتى الآن تم توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية في 6 سنوات فقط.

وأضاف "معلومات الوزراء"، أنه من المستهدف وصول العدد إلى 18 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة.

وتابع: "في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/ 2023، واقتصار الاستيراد على الزيت الخام، بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعًا، أهم تلك المشروعات، هو توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من الوحدات السكنية".

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ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال العمل على 44 مشروعاً في قطاع البترول.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد صرح بأن بلاده لا يمكنها التوقف عن الاقتراض، مطمئنا الشعب أن "الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة".

وأوضح السيسي، اليوم السبت، قائلا "إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها"، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".