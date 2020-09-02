شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مواقف المملكة ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

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وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.

وكان مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، صرح بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.