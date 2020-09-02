شكرا لقرائتكم خبر عن «المحكمة الجزائية»: إصدار حد الحرابة على 7 من المتهمين في العملية الإرهابية بـ«الدالوة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الأربعاء) أحكاما ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة في الأحساء. ووفقاً لـ«الإخبارية»، تضمنت الأحكام إصدار حد الحرابة بحق 7 من المتهمين، والحكم بالسجن 25 عاما بحق 3 متهمين ومنعهم من السفر، وتم تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.

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