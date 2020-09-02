شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. زلزال بقوة 6.5 درجة يقع قبالة ساحل تشيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً بقوة 6.5 درجة وقع قبالة ساحل أتاكاما في تشيلي، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من زلزال أقوى ضرب المنطقة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي سجلت قوته مبدئياً 6.1 درجة، كان على عمق ضحل عند 14.32 كيلومتر. وجاء عقب زلزال قوته 6.8 درجة في المنطقة ذاتها مساء الاثنين.
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