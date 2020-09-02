شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث مع كوشنر تعزيز الأمن والسلم الدوليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان لدى استقبال ولي العهد السعودي لمستشار الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، بحسب بيان صدر الليلة الماضية، آفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

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