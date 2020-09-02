ماكرون يصل بغداد لدعم سيادة العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى بغداد في أول زيارة له إلى العراق، بهدف مساعدة هذا البلد -حسب قوله- على تأكيد «سيادته»، بعد سنوات من الصراع.

وستشمل زيارة ماكرون السريعة اجتماعات مع نظيره العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وكذلك رئيس إقليم كردستان العراقي الشمالي وعدد من القادة السياسيين الفاعلين.

ولأسباب أمنية، لم تكشف الرئاسة الفرنسية عن الزيارة إلا في اللحظة الأخيرة، علماً أن مسؤولين عراقيين أعلنوا عنها مُنذ أيام. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا البلد.

وكان ماكرون قال، الجمعة، في لقاء مع الصحفيين: إنّ المعركة من أجل سيادة العراق أساسية للسماح لهذا الشعب وهذا البلد اللذين عانيا كثيراً بـ«عدم الخضوع إلى حتمية سيطرة القوى الإقليمية والإرهاب»، مضيفاً: هناك قادة وشعب مدركون لذلك ويريدون أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم، مشيراً إلى أن دور فرنسا هو مساعدتهم على ذلك. وأشار ماكرون إلى أنه ينوي بناء مبادرة قوية معهم، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل سيادة العراق.