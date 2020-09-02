بدء محاكمة المتهمين في هجمات باريس الإرهابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت في محكمة الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، محاكمة المتهمين باعتداءات يناير/كانون الثاني 2015 في فرنسا، بعد أكثر من خمس سنوات على الاعتداءات الدموية التي استهدفت صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ورجال شرطة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية وأسفرت عن سقوط 17 قتيلاً خلال ثلاثة أيام.

ويلاحق في هذا الملف 14 متهماً بينهم ثلاثة سيحاكمون غيابياً، ويشتبه في تورطهم بدرجات متفاوتة بتقديم دعم لوجستي للأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي، منفذي الاعتداءات التي دشنت سلسلة من الهجمات الإرهابية غير المسبوقة في البلاد.

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.