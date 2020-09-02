«شبح» جديد من «رولز رويس» في زمن ركود غير مسبوق في سوق السيارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعوّل شركة «رولز رويس» الشهيرة للسيارات على الطراز الجديد الذي أطلقته يوم الثلاثاء من سيارتها «الشبح» لإنعاش مبيعاتها في ظل ركود تشهده سوق السيارات بفعل جائحة كوفيد-19، لكن رئيسها توقع استمرار الأزمة، آملاً في العودة إلى الوضع الطبيعي «في غضون ثلاث سنوات».

وتستهدف الشركة زبائن من عالم الأعمال بسيارتها الجديدة المزودة بمحرك «في 12» سعة 6,75 ليترات ثنائي التوربو.

وقال المدير العام للشركة تورستن مولر أوتفوس في حديث هاتفي إلى وكالة فرانس برس «أعدنا إلى ماركتنا شبابها بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة، وبات متوسط أعمار زبائننا 43 عاماً».

ويبلغ سعر السيارة الجديدة على الأقل 250 ألف يورو من دون ضرائب للنسخة الأكثر بساطة منها، لكن الثمن يمكن أن يرتفع إلى ملايين عدة للنسخ الأكثر فخامة، كتلك التي تحوي جهاز تلفزيون أو نظام صوت «استثنائياً» أو سقفاً مضيئاً يمثّل النجوم في السماء لدى ولادة صاحب السيارة. كذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب المطعّم أو الجلد الفخم في تصميم الأثاث الداخلي لسيارة «الشبح».

وتباع كل سيارة مع مظلة بألوان «رولز رويس»، مرتبة في حقيبة مدمجة تتمتع بنظام تصريف للمياه يحول دون تبلّل السيارة من الداخل خلال الطقس الماطر.

وقد زادت جائحة كوفيد-19 الطين بلّة بالنسبة إلى «رولز رويس» التي كانت أصلاً تعاني تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالـ«بريكست».

وقال أوتفوس «لقد تأثرنا بطبيعة الحال. فمن جهة اضطر وكلاؤنا في كل أنحاء العالم إلى الإقفال لأسابيع أو لأشهر طويلة خلال فترات الحجر»، ومن جهة ثانية «أعاد كثر من الزبائن المحتملين النظر في قرارهم شراء سيارات الشركة، وخصوصاً خلال شهري نيسان/إبريل وأيار/مايو».

وأدى ذلك، بحسب أوتفوس، إلى تراجع المبيعات في الفصل الأول إلى «أقل من 30 في المئة من مبيعات الفترة نفسها من العام الفائت»، علماً أن المبيعات سجّلت في 2019 رقماً قياسياً، إذ تخطت المبيعات خمسة آلاف سيارة.

لكنّ أوتفوس توقّع أن يعيد إطلاق «الشبح» إنعاش المبيعات، وخصوصاً في ظل «عودة النشاط» عالمياً.

ووفقاً لبيان من «رولز-رويس موتور كارز»، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة «بي إم دبليو»، فإن السيارة الجديدة أكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية، وتتفوّق على المنتج الأكثر نجاحاً في تاريخ العلامة الممتدّ على مدى 116 سنة.

تقوم النسخة الجديدة من «جوست» على هيكل رولز-رويس الهندسي المصنوع من الألمنيوم وتتمتع بميزة الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي، وبأول نظام تعليق للهيكل المستوي في العالم يزيد بشكل ملحوظ من المرونة والأداء السلس.

السيارة المزوّدة بمحرّك V12 معزز بشاحن توربو مزدوج سعته 6.75 لتر يقدم قوة إجمالية قدرها 571 حصاناً و850 نيوتن متر من عزم الدوران.

تفتح أبواب السيارة وتغلق كهربائياً، فيما العناصر الداخلية مضبوطة على تردّد رنين مشترك لتوفير السكينة والهدوء.