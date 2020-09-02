تسمم واختناق عدد من الأطفال في مخيم الهول شمالي سوريا

وذكرت مصادر من داخل المخيم أن أكثر من 25 طفلاً أصيبوا بحالات اختناق وتسمم بعد تناولهم جرعات زائدة من المواد المنومة خلال عمليات تجهيزهم تمهيداً لتهريبهم عبر صهاريج مياه أو صناديق خشبية إلى خارج مخيم الهول، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ويشهد المخيم حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال حيث شهدت الأيام الأخيرة حالات إسهال عديدة جراء تلوث المياه.
وتحتجز القوات الأمريكية في مخيم الهول عبر مجموعات إرهابية مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها، بحسب الوكالة.
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