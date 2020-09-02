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بعد أول طائرة تجارية مع اسرائيل.. السعودية تتخذ قرارا بشأن الرحلات الجوية الإماراتية

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صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وتأتي هذه الموافقة قبل إطلاق متوقع للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE

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من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان السعودية عن السماح بتحليق الرحلات الإماراتية فوق أجوائها: "الطائرات الإسرائيلية سيسمح لها بالطيران للإمارات "مباشرة".

وحلقت طائرة إسرائيلية مستأجرة لنقل وفدين أمريكي وإسرائيلي من تل أبيب إلى أبو ظبي فوق الأجواء السعودية هذا الأسبوع في أول رحلة رسمية لشركة طيران إسرائيلية فوق المملكة.

وشكر مستشار الرئيس الأمريكي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

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