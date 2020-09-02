صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.
وتأتي هذه الموافقة قبل إطلاق متوقع للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
وحلقت طائرة إسرائيلية مستأجرة لنقل وفدين أمريكي وإسرائيلي من تل أبيب إلى أبو ظبي فوق الأجواء السعودية هذا الأسبوع في أول رحلة رسمية لشركة طيران إسرائيلية فوق المملكة.
وشكر مستشار الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي على سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أول طائرة تجارية مع اسرائيل.. السعودية تتخذ قرارا بشأن الرحلات الجوية الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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