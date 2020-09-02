بالفيديو... رد فعل نتنياهو على قرار السعودية بشأن الرحلات الجوية من وإلى الإمارات

وأشار نتنياهو في مقطع الفيديو إلى أن الطائرات الإسرائيلية سيُسمح لها بالتحليق مباشرة إلى دولة الإمارات، حيث تتبع مسار الرحلات المستقبلية على خريطة للإشارة إلى ذلك.

جاء ذلك بعد وقت قصير من قرار السعودية فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات.

وفي السياق، علق نتنياهو على حسابه الرسمي بتويتر، قائلا، "والآن، تم تحقيق إنجاز عملاق آخر وهو إمكانية طائرات إسرائيلية وطائرات تابعة لجميع الدول الطيران مباشرة من إسرائيل إلى أبوظبي ودبي والعودة إلى هنا". Advertisements

وتابع "هذا سيؤدي إلى تخفيض أسعار الرحلات الجوية وإلى تقصير مدة الرحلات. كما سيطور هذا السياحة بشكل هائل ويعزز اقتصادنا".

وأضاف "أود أن أشكر جاريد كوشنير والشيخ محمد بن زايد على هذه المساهمة المهمة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وافقت على طلب من هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات بخصوص الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول.