وزارة الخارجية الأردنية تتابع احتجاز مواطن في إسرائيل

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عمان - سبوتنيك. ونقل بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه للناطق الرسمي باسم الوزارة، ضيف الله الفايز، قوله إن "الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق".

وأضاف الفايز أن "الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم إخلاء الشاطىء وبعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود سباحة، وبالتالي تم اعتقاله.