© AFP 2020 / JAAFAR ASHTIYEH
وأضاف الفايز أن "الوزارة تتابع هذا الموضوع للحصول على التفاصيل والحيثيات كافة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم إن إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم إخلاء الشاطىء وبعد الفحص تبين أنه مواطن أردني عبر الحدود سباحة، وبالتالي تم اعتقاله.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية الأردنية تتابع احتجاز مواطن في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.