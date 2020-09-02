موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

وجاء في التقرير، الذي نقلته وكالة "رويترز" أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل. وتابع بقوله "يدعم وضع مصر الائتماني مصدات سيولة محلية وخارجية قوية". © REUTERS / Mike Segar/Files Advertisements وأشارت "موديز" إلى أن النظرة المستقبلة لتصنيف مصر الائتماني "مستقرة"، مضيفة "هذا انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد". وأشاد التقرير بـ"انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية، وتقلص تكاليف الاقتراض محليا"، مضيفا "هذا له تأثير إيجابي على الوضع الائتماني لمصر". ولفت التقرير النظر إلى أنه من أبرز نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية لمصر، هو "الاحتياجات التمويلية الكبيرة والضبابية بشأن فرص التوظيف ومخاطر أمنية".

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