البحرين تدشن محطة اتصالات راديوية جديدة

وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية إن افتتاح المحطة تم بحضور المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات.

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وصرح الوزير بأن تدشين محطة الاتصالات الراديوية يأتي ضمن سلسلة المشاريع الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات حيث تعتمد المحطة الجديدة على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في مجال الاتصالات الجوية كما تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات الاتصالات الجوية بما تحتويه من تكنولوجيا متكاملة ومتطورة وبمواصفات عالية ودقيقة.

ويعزز هذا المشروع من "الدور الريادي الذي تمتاز به مملكة البحرين في توفير خدمات الملاحة الجوية الدولية بأعلى مستويات السلامة والجودة وفقا لمعايير ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ورفع الكفاءة في هذا المجال"، بحسب الوزير.

من جانبه، صرح وزير الإسكان البحريني، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، بأن هذه المحطة ستسهم في تطوير المشاريع الإسكانية في مدينة شرق الحد، عبر تمكين الوزارة من استكمال بناء شبكات البنية التحتية في محيط الأرض التي ستوفرها المحطة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمنتفعين من القسائم الإسكانية في المدينة للشروع في إنشاء وحداتهم السكنية، لتصل نسبة إنجاز مشروع مدينة شرق الحد إلى حوالي 90 %..

يذكر أن هذا المشروع يوفر بيئة اتصال آمنة ومتطورة لحوالي 8 آلاف طائرة شهريا قادمة ومغادرة مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف طائرة عابرة سنويا لإقليم مملكة البحرين لمعلومات الطيران والممتد على مساحة تقدر بـ83 ألف كم مربع.